Il Samsung Galaxy Watch4 è in offerta su Amazon: oggi lo paghi solo 117€

Il Samsung Galaxy Watch4 è uno smartwatch avanzato, che anche nel 2024 si conferma come una delle migliori opzioni per avere tanta tecnologia sempre al polso, per monitorare salute e sport. Oggi il modello da 40mm è in offerta su Amazon ad un prezzo ultra-competitivo: lo paghi appena 117€…

Con un display AMOLED luminoso ad alta risoluzione, questo orologio garantisce una buona visibilità e leggibilità. Il Watch4 utilizza il processore Exynos W920, 1.5GB di RAM e 16GB di memoria interna, assicurando prestazioni fluide anche con applicazioni pesanti.

Equipaggiato con il sistema operativo Wear OS 3.0 e l’UI Watch 3 di Samsung, il Galaxy Watch4 offre accesso ad un enorme universo di applicazioni. Il sensore BioActive assicura un monitoraggio della salute e dello sport estremamente accurata. Tra le tante funzioni avanzate, troviamo il calcolo della composizione corporea, l’ECG, il monitoraggio della frequenza cardiaca e, quindi, della saturazione d’ossigeno nel sangue.

Il Galaxy Watch4 è anche resistente all’acqua e alla polvere con certificazione IP68, e offre una batteria che dura fino a due giorni con un uso moderato. Non farti scappare questa offerta: se cerchi uno smartwatch davvero ottimo ad un prezzaccio, il Samsung Galaxy Watch4 è la scelta perfetta per te.