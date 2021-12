Samsung Galaxy TRI-FOLD è (quasi) realtà

Samsung ha praticamente stabilito la sua presenza nel segmento degli smartphone pieghevoli. Dopo un paio d'anni di dominio in questo segmento come unico operatore, seguito da Huawei in difficoltà, l'azienda coreana sta finalmente vedendo un po' di concorrenza, ma è ancora limitata al mercato cinese. Per mantenere il suo monopolio, la compagnia continuerà ad introdurre nuove tecnologie e a migliorare i suoi design e le soluzioni pieghevoli. Oggi è emerso un nuovo brevetto sull'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) che suggerisce uno smartphone Galaxy Z Fold molto particolare che va ben oltre ciò che le nostre aspettative stavano aspettando.

Come funzionerebbe il Samsung Galaxy Tri-Fold?

Secondo la domanda di brevetto, il design dello smartphone pieghevole presentato da Samsung presentava un doppio meccanismo di piegatura. Il patent rivela che il dispositivo ha tre parti che si aprono e chiudono al fine di formare un layout a forma singola. È qualcosa di simile al Samsung Galaxy Z Fold 3. Tuttavia, ha uno strato pieghevole aggiuntivo nella parte inferiore. Il display principale pieghevole copre lo strato esterno del pannello superiore e si ripiega in un modello a forma di Z.

Il brevetto rivela anche quello che sembra essere un ponte che ospita una porta USB di tipo C per la ricarica. La metà superiore di questo bridge mostra un modulo fotocamera che si estende fuori dal telefono o che si gira verso l'esterno al fine di abilitare il modulo fotografico principale completo. Questo è un design molto promettente che sarebbe rivoluzionario in un prodotto reale.

Nonostante il design promettente e il fascino unico, è difficile pensare che siamo vicini a vedere un prodotto come questo nella relatà, anche per Samsung. Ci sono ancora molte sfide in un gadget come questo che devono essere superate. Uno dei problemi principali è probabilmente la resistenza: avere più parti che si piegano o si spostano su un lato all'interno di un dispositivo comporta maggiori sfide alla durata dei dispositivi. Il brevetto Samsung offre due strati per un doppio display pieghevole, insieme a una fotocamera e una parte del ponte da tenere in considerazione.