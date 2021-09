Samsung "Galaxy Flex Note": il brevetto del telefono PERFETTO

Samsung è al lavoro su un “Galaxy Flex Note“, un dispositivo avente un pannello avvolgente pieghevole con fotocamera in-display.

Samsung: la serie Note non è del tutto perduta

L'OEM sudcoreano ha recentemente lanciato il Galaxy Z Fold3 e il Galaxy Z Flip3, i suoi ultimi device foldable. Con l'arrivo dei nuovi gadget, sembrava che l'azienda si stesse allontanando dalla sua popolare serie Galaxy Note di fascia alta. Ma un nuovo marchio e un recente brevetto hann suggerito che l'intera line-up Note vedrà un importante aggiornamento in termini di design.

Secondo un rapporto di LetsGoDigital, il gigante tecnologico sudcoreano ha depositato un marchio per il nome “Flex Note” e anche un brevetto di design con il CNIPA (China National Intellectual Property Administration). Il patent descrive uno smartphone con un ampio pannello che può piegarsi verso l'esterno e avvolgere il dispositivo.

Nella sua forma compatta, il terminale assomiglierebbe ad un normale smartphone dalla parte anteriore, con il suo ampio display che si piega e avvolge pate della back cover. Guardando la forma compatta dal retro, si osserva che l'unità copre circa la metà del pannello posteriore.

In poche parole, aprendolo, diventerebbe simile ad un tablet. Un altro aspetto unico del suo design è l'inclusione di uno slot per lo stilo S Pen.

Quindi, l'ipotetico Note next-gen potrebbe arrivare anche con il supporto alla S Pen e con uno speciale alloggiamento magnetico.

Un altro aspetto interessante è che il modulo della fotocamera posteriore non viene descritto negli schizzi del brevetto, ma l'azienda potrebbe includere ben due snapper sotto il display nell'angolo in alto a destra del display.

Questa funzionalità lo renderebbe in grado di scattare i selfie in modalità tablet e fungere, allo stesso tempo, da cameraphone nella sua forma compatta.

Al momento, non è noto se l'azienda stia effettivamente lavorando su un prodotto del genere o se stia solo coprendo tutte le basi. Quindi restate connessi per ulteriori aggiornamenti in merito.

Certo che, se questo gadget dovesse arrivare davvero sul mercato, siamo sicuri che potrebbe diventare, in pochissimo tempo, “il device perfetto”.