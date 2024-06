Il Samsung Galaxy S24 Ultra è in offerta: finalmente il prezzo crolla sotto i 1000€ (anche a rate)

Esagerato in tutto: il Samsung Galaxy S24 Ultra è il migliore top di gamma Android di questa stagione. Oggi può essere tuo ad un prezzo straordinario: lo paghi solamente 999€, grazie ad un robusto sconto sul suo normale prezzo di quasi 1200€.

Il Galaxy S24 Ultra presenta un design premium con un telaio in titanio, che offre una maggiore resistenza e una sensazione di lusso. Il display è un AMOLED da 6.8 pollici con risoluzione QHD+, capace di raggiungere una luminosità massima di 2000 nits, garantendo una visibilità eccellente in qualsiasi condizione di luce.

Equipaggiato con il chipset Snapdragon 8 Gen 3, il Galaxy S24 Ultra offre prestazioni di alto livello, ideali per il multitasking e i giochi. Il modello protagonista di questa offerta è equipaggiato con un taglio di memoria da 12/256GB, decisamente generoso e adatto alla stragrande maggioranza degli utenti.

Il comparto fotografico è “Ultra” per davvero. La fotocamera principale è un sensore da 200MP, accompagnato da una fotocamera ultra grandangolare da 12MP e due teleobiettivi da 10MP con zoom ottico 3x e 10x. La qualità delle foto è eccellente, con dettagli nitidi e colori vivaci. Le funzionalità AI migliorate, come la “Generative Edit” e l’aggiunta di slow-motion ai video sono una novità interessante, che ti aiuterà a trasformare i tuoi momenti più preziosi in dei capolavori.

Il Galaxy S24 Ultra è dotato di una batteria da 5000mAh con supporto per la ricarica rapida da 45W. L’autonomia è eccellente, garantendo un uso prolungato senza frequenti ricariche. Non c’è molto altro da aggiungere: è uno degli smartphone più avanzati del 2024 e oggi è il momento giusto per acquistarlo: non farti scappare questa offerta!