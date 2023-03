Il Samsung Galaxy S23 è già in offerta su Amazon: risparmi 120€

È uscito da pochissimo, ma puoi già acquistarlo ad un prezzo davvero speciale. Il nuovo Samsung Galaxy S23 può essere tuo a soli 859 euro, un prezzo decisamente interessante per uno dei migliori top di gamma Android sul mercato. Risparmierai subito 120€ sul sul normale prezzo di listino.

Il Samsung Galaxy S23 viene venduto assieme ad un caricabatterie da muro, avrai tutto il necessario per sfruttare a pieno il flagship phone di Samsung. Non dovrai acquistare nient’altro. Non è scontato, considerando che ormai da diversi anni molti produttori hanno scelto di non includere più il caricabatterie nella confezione dei loro smartphone di punta.

Questo top di gamma Android è equipaggiato con il nuovo e potente chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, in una versione ottimizzata appositamente per Samsung. Il chipset è affiancato da 8GB di RAM e 128GB di storage. Troviamo quindi un comparto fotografico eccezionale a tripla fotocamera, oltre che un display da 6,1 pollici con risoluzione FHD+.

Non bastasse, il Samsung Galaxy S23 è anche considerato uno dei migliori smartphone sotto il fronte della fotografia. Immagina di poter scattare foto notturne spettacolari e di condividerle con i tuoi amici senza problemi di qualità. Con il nuovo Samsung Galaxy S23, questo sogno diventa realtà grazie alla tecnologia Nightography con IA migliorata, che mantiene i dettagli nitidi e i colori brillanti dalle prime ore del tramonto fino all’alba.

La fotocamera grandangolare da 50 MP funziona in tandem con un potente processore Snapdragon 8 Gen 21, che lavora rapidamente per ottenere foto ad alta risoluzione con dettagli nitidi e colori vivaci. Inoltre, la tecnologia di ottimizzazione dei dettagli ti consente di ingrandire le immagini per ottenere ancora più dettagli. Il Samsung Galaxy S23 è perfetto per le tue giornate più intense, grazie alla durata della batteria estesa e alla ricarica rapida, che ti consentono di giocare, guardare video o navigare su Internet senza interruzioni. E se pensi di dover andare a dormire, il tuo Galaxy S23 ti sorprenderà ancora una volta con la sua batteria a lunga durata, così puoi continuare a fare quello che ami senza preoccuparti della ricarica.

Insomma, se stai cercando uno smartphone potente che possa accompagnarti ovunque e in ogni situazione, il Samsung Galaxy S23 è ciò che fa per te. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di avere il massimo delle prestazioni e della qualità fotografica nella tua vita quotidiana ad un prezzo semplicemente assurdo: 859 euro con un gustoso risparmio di 120 euro sul prezzo di lancio.

