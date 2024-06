Il Samsung Galaxy Book2Go è in offerta su Amazon: con lo sconto del 20% è irresistibile

Oggi il Samsung Galaxy Book2 Go è in offerta su Amazon con uno sconto del 22%: per breve tempo lo paghi solo 364,30€. Un’opportunità decisamente ghiotta, che ti consigliamo di non farti scappare: potrebbe terminare in qualsiasi momento.

Il Samsung Galaxy Book2 Go è un laptop che coniuga mobilità e prestazioni elevate. Dotato di un ampio schermo da 14 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e tecnologia IPS, questo dispositivo garantisce colori vividi e ampi angoli di visione. Il design compatto, con cornici sottili, lo rende facile da trasportare, perfetto per chi è sempre in movimento. Inoltre, la cerniera dello schermo può essere regolata fino a 180 gradi, permettendo un utilizzo flessibile in qualsiasi posizione di lavoro o studio.

Costruito per resistere a diverse condizioni, soddisfa gli standard MIL-STD-810H e presenta una tastiera resistente agli schizzi, assicurando una protezione ottimale ovunque ci si trovi.

Per quanto riguarda la connettività, il dispositivo è equipaggiato con Wi-Fi 6E e supporto 5G, offrendo una connessione wireless veloce e affidabile. Sotto il profilo delle prestazioni, il Galaxy Book2 GO è alimentato dal processore Snapdragon 7c+ Gen 3, che offre velocità elevate ed efficienza energetica. La presenza della GPU Qualcomm Adreno 642L supporta applicazioni complesse e il multitasking senza problemi di rallentamento.

La batteria da 42,3 Wh assicura un’autonomia impressionante, consentendo fino a 20 ore di riproduzione video con una sola carica. Inoltre, grazie alla funzione di ricarica rapida, è possibile ottenere ulteriori 8 ore di utilizzo con soli 30 minuti di ricarica. Insomma, un laptop ultra-portatile davvero eccellente: acquistalo subito sfruttando lo sconto del 20%.