L'azienda sudcoreana Samsung ha brevettato un'altra versione di uno smartphone dotato di un display flessibile. Questa volta stiamo parlando di un prodotto con un corpo che si estende per tutta la larghezza, ossia un rollable.

Samsung rollable con selfiecam under display

Secondo il sito Web LetsGoDigital, le informazioni sul nuovo prodotto sono state pubblicate sul sito Web dell'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO), nonché nel database dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

Una volta piegato, il device ricorda un tradizionale smartphone all-in-one. Se necessario, l'utente può espandere la back cover, trasformando il gadget in un piccolo tablet. Allo stesso tempo, il display flessibile, attorcigliato all'interno, aumenterà di area di circa un terzo.

Una caratteristica del dispositivo è la fotocamera frontale sotto lo schermo. Sotto l'area del display è presente anche uno scanner di impronte digitali.

Nella parte posteriore dello smartphone, si può osservare una tripla fotocamera principale. Tra le altre cose menzionate sono gli speaker stereo e una porta USB Type-C.

Attualmente, uno smartphone estensibile con il design descritto esiste solo nei documenti di brevetto. I piani di Samsung per portarlo sul mercato commerciale non sono ancora stati annunciati.

Nelle notizie correlate, negli ultimi mesi, ci sono state voci secondo cui Samsung avrebbe acqusitato pannelli OLED per i suoi televisori dal rivale LG Display. Tuttavia, secondo SamMobile, queste sono informazioni non veritierie. L'azienda ha smentito i rumor affermando di non aver mai preso in considerazione tale possibilità. Inoltre, la società ha affermato che la sua tecnologia per la produzione di matrici QLED per TV è migliore di quella OLED.

Han Jong-Hee, vicepresidente della divisione Visual Displays di Samsung, ha ripetutamente smentito le voci di una partnership con LG. Un altro portavoce di Samsung ha recentemente parlato con IT Chosun su questo problema e ha dichiarato:

Crediamo ancora che i nostri televisori QLED offrano una qualità dell'immagine migliore rispetto ai televisori OLED. Quello che sto cercando di dire è che tutte le voci che sono state ascoltate prima sono completamente infondate. È vero che il costo dei pannelli LCD è in aumento e stiamo vivendo una situazione difficile, ma abbiamo abbastanza capacità per superare tutte le difficoltà, essendo l'azienda n. 1 sul mercato.

Samsung

Smartphone