AutoX ha appena pubblicato il video del suo Robotaxi senza equipaggio che naviga di notte in un trafficato villaggio di Shenzhen.

AutoX mostra il Robotaxi in funzione

AutoX, leader della guida autonoma sostenuta da Alibaba, ha pubblicato un video che mostra il suo Robotaxi completamente senza conducente, che si muove nei labirinti del traffico e del caos in alcune delle trafficate strade urbane della Cina.

Per chi non lo sapesse, AutoX è stato un pioniere nei sistemi di trasporto di veicoli autonomi in Cina. All'inizio di quest'anno ha iniziato a testare il suo Robotaxi in Cina e la risposta è stata fenomenale. Rimane l'unica piattaforma tecnologica del Paese che ha eseguito operazioni completamente senza conducente.

Nel video ufficiale rilasciato, il Robotaxi completamente privo di conducente è stato visto percorrere con grazia le strade pubbliche fitte e caotiche di un villaggio urbano cinese. L'auto ha dribblato i pedoni e ha aggirato diversi potenziali ostacoli: animali domestici, automobilisti e barriere stradali statiche durante l'ora di punta serale.

Il video che è stato girato in un villaggio urbano di Shenzhen mostra diversi spettatori che intravedono le auto senza conducente. Alcuni dei pedoni sono stati visti filmare o scattare foto della spettacolare macchina.

Il RoboTaxi è uscito al top anche quando si è trovato di fronte a una situazione difficile. Ha manovrato attraverso una corsia estremamente stretta, larga abbastanza per un solo veicolo, mentre si trovava di fronte a un veicolo guidato da un uomo in arrivo. In tali situazioni, il RoboTaxi ha agito in modo intelligente in modo da uscirne illeso.

Il device in questione presente nel video è dotato del sistema AutoX Gen5 rilasciato il mese scorso a Shanghai. Il sistema Gen5 ha 50 sensori in totale, oltre a un'unità di controllo del veicolo con una potenza di calcolo di 2200 TOPS. Ci sono 28 telecamere, sei LiDAR ad alta risoluzione, RADAR con risoluzione di 0,9 gradi che garantiscono una copertura a 360 gradi dell'esterno dell'auto.

