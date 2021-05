La Germania ha appena approvato una legislazione che consentirà ai veicoli senza conducente di circolare sulle strade pubbliche dal 2022.

Veicoli senza conducente: si parte a breve

Un'indicazione del grado di accettazione nell'uso di veicoli senza conducente in Germania è relativa alla nuova legge attualmente approvata dal Bundestag, la camera bassa del parlamento tedesco, che consentirebbe ai veicoli senza conducente di percorrere strade pubbliche in tutto il Paese a partire dal prossimo anno, 2022.

Questo nuovo quadro giuridico a sostegno delle operazioni commerciali dei veicoli a guida autonoma sarà indubbiamente attraente per le aziende coinvolte nel servizio di autovetture commerciali autonome e nei servizi di logistica, sempre più in rapida crescita in tutto il mondo. La nuova legge, una volta approvata, consentirà alle auto a guida autonoma di operare senza il conducente, elemento essenziale finora obbligatorio dietro il volante. La Germania ha effettuato un elevato numero di test sui veicoli a guida autonoma ma con un autista di sicurezza dietro lo sterzo.

La legislazione proposta diventerà legge a tutti gli effetti solo dopo che sarà stata approvata nella camera alta del parlamento tedesco. I dettagli del disegno di legge mostrano che ai veicoli autonomi senza conducente di sicurezza potrebbe essere consentito di percorrere strade pubbliche dopo aver soddisfatto tutti i requisiti di sicurezza per tale operazione. Il disegno di legge include anche proposte di applicazioni iniziali per auto senza conducente su strade pubbliche, tra cui si evince il trasporto dei passeggeri, la logistica, le navette aziendali e i viaggi d'affari e di rifornimento tra strutture mediche e case di riposo.

Ci sono requisiti specifici da parte delle aziende che intendono entrare in attività per garantire sicurezza e protezione. Già diverse aziende che già effettuano test autonomi in Germania potrebbero aver ottenuto un primo risultato per quando la legge sarà finalmente approvata.

Quest'anno poi, c'è stato un forte aumento del numero di permessi per auto a guida autonoma sulle strade pubbliche in diversi Paesi del mondo. La Cina e gli Stati Uniti hanno assistito a un notevole dispiegamento di questi veicoli in alcune città. AutoX sta attualmente distribuendo i suoi robotaxi in diversi Stati, con un ragionevole grado di successo. Si prevede che anche la camera alta del parlamento approvi il regolamento a breve, così da diventare Legge in Germania.

