Il robot tosaerba automatico per un prato sempre perfetto: l'offerta da capogiro

Se hai un giardino di grandi dimensioni e desideri un prato sempre perfetto senza alcuno sforzo, il robot tosaerba ECOVACS GOAT O800 è la soluzione perfetta per te. Grazie alla sua tecnologia avanzata e alla navigazione intelligente, questo robot è in grado di falciare il prato in maniera precisa ed efficiente, senza bisogno di cavi perimetrali.

Uno dei suoi punti di forza è il sistema di navigazione RTK potenziato da LiDAR e visione artificiale. Questo significa che è in grado di orientarsi con estrema precisione, riconoscendo gli ostacoli ed evitando di perdersi anche in giardini complessi.

Dimentica l’installazione complicata dei tradizionali fili perimetrali: questo robot tosaerba è dotato di un sistema di mappatura automatica che gli consente di identificare e memorizzare i confini del tuo giardino, senza bisogno di interventi manuali.

Con un percorso di passaggio di 0,7 metri, il robot ECOVACS è in grado di lavorare in maniera metodica e uniforme, evitando di lasciare zone scoperte o di ripassare inutilmente nella stessa area più volte. Inoltre potrai personalizzare la falciatura, scegliendo l’altezza del taglio che più preferisci e impostando le aree specifiche in cui preferisci che lui si concentri.

Grazie all’app dedicata potrai monitorare il robot in tempo reale, impostando programmi di falciatura e ricevendo notifiche apposite. Questo ti consentirà di avere sempre il controllo sul dispositivo, anche quando non sei a casa.

Se desideri un prato sempre curato e senza fatica, il GOAT O800 è la soluzione perfetta per te: la sua navigazione avanzata, l’assenza di fili e la gestione smart lo rendono pratico e facile da utilizzare, e perfetto per chi desidera un tosaerba autonomo ed efficiente. Non lasciartelo sfuggire con il 10% di sconto e fallo arrivare subito a casa tua!