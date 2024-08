Il ROBOT che aspira, lava e si pulisce solo costa 100€ in meno!

Una volta provato un robot aspirapolvere e lavapavimenti non potrai tornare più indietro. La comodità di avere una casa sempre pulita senza dover sollevare un dito è impagabile. O almeno, è scontata! Sì, perché grazie ad Amazon il Dreame L10s Plus approda in casa tua per soli 399,00€.

Tutte le caratteristiche del robot aspirapolvere e lavapavimenti

Oltre alla forza aspirante incredibilmente potente, questo robot gode del sistema DuoScrub, che utilizza due moci rotanti ad alta velocità per strofinare accuratamente i pavimenti. Questo permette al robot non solo di aspirare, ma anche di lavare, assicurando che ogni angolo della tua casa sia splendente.

La batteria da 5200 mAh consentirà al robot di funzionare fino a 155 minuti con una sola carica. In altre parole, sarà in grado di coprire fino a 145 metri quadrati senza interruzioni.

E grazie alla tecnologia Pathfinder, il robot mappa con precisione la tua casa, pianificando percorsi di pulizia ottimali, evitando ostacoli e prevenendo cadute. Inoltre, il Dreame L10s Plus è dotato di una funzione intelligente che rileva automaticamente i tappeti e solleva i moci per evitare di bagnarli.

Se ti stessi chiedendo come personalizzare il robot, attraverso l’app Dreamehome potrai fare tutto ciò che desideri. L’app ti permette di creare mappe dettagliate della tua casa, impostare zone di esclusione per evitare aree delicate e programmare le pulizie in base ai tuoi ritmi quotidiani.

Liberati dal fastidio della pulizia quotidiana di casa tua grazie al Dreame L10s Plus, scontato a soli 399,00€ anziché 499,00€!