Il Realme 12 Pro+ 5G è in offerta su eBay ad un ottimo prezzo

Il Relalme 12 Pro+ 5G è un ottimo smartphone Androidi di fascia media, progettato per offrire grandi prestazioni – specie sul fronte della fotografia – ad un prezzo estremamente competitivo. Oggi è in offerta su eBay, dove può essere tuo a solamente 409,99€, grazie ad un generoso sconto del 13%.

Il Realme 12 Pro Plus si distingue per le sue prestazioni eccezionali nella fotografia, offrendo una versatile configurazione della tripla fotocamera che comprende un sensore principale da 50 MP Sony IMX890 con OIS, un teleobiettivo periscopico da 64 MP e una camera ultra-grandangolare da 8 MP.

Dal punto di vista delle prestazioni, il Realme 12 Pro Plus è alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, che insieme a 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, offre una performance fluida per l’uso quotidiano e il gaming.

La batteria da 5,000 mAh supporta una ricarica veloce da 67W, consentendo una ricarica completa in soli 48 minuti, garantendo così un’autonomia di un’intera giornata anche con un uso intensivo del dispositivo, inclusi giochi e fotografia.

Il Realme 12 Pro Plus si posiziona come un’ottima opzione per chi cerca un dispositivo affidabile e capace, particolarmente adatto agli appassionati di fotografia: se cerchi grandi prestazioni senza voler spendere le cifre esorbitanti necessarie per un flagship, noi ti suggeriamo di puntare proprio su questo ottimo modello. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito con un ottimo risparmio!