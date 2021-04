Il primo trailer di Exposure, il reality show televisivo a marchio Samsung di Hulu che è in parte un concorso fotografico e in parte pubblicità per Galaxy S21 Ultra, è online. Ma per uno spettacolo che è stato pagato da Samsung esplicitamente per evidenziare la potenza delle fotocamere sui telefoni Samsung, è quasi sospettosamente lecito aspettarci un focus sulla bontà dell’azienda.

Samsung Exposure: il reality show che pubblicizza l’S21 Ultra

Se avete appena dato al trailer di Exposure non c’è nulla al riguardo che tradisca immediatamente il suo status di contenuto a marchio Samsung. Non c’è il logo Samsung sulla scheda del titolo, nessuna menzione al Galaxy S21 Ultra o del suo sistema di fotocamere da 108 megapixel, o ai vari componenti aggiuntivi software che aiutano lo smartphone a distinguersi dagli altri (sarcasmo mode on).

In effetti, il trailer di Exposure dà solo l’impressione di essere una serie di concorsi incentrati sulla fotografia, come The Great British Baking Show o Chopped. Guardando più da vicino, ovviamente, le crepe iniziano a farsi evidenti. Un concorso fotografico senza DSLR o fotocamere mirrorless? Perché nessuno ha una borsa piena di lenti o una fondina con una seconda camera a portata di mano? E sì, suppongo che tutti i concorrenti stiano usando lo stesso telefono, ora che lo notiamo.

Che è, ovviamente, il punto: l’esposizione è, dopotutto, ancora intesa a mettere in risalto la fotocamera dell’S21 Ultra, anche se il suo trailer non mostra esattamente questo fatto. Questo lo rende il contenuto più sottile e migliore di sempre, o il peggiore, a seconda dei punti di vista.

È possibile che Exposure si appoggi maggiormente al suo pedigree Samsung nella serie stessa; i reality non sono esattamente noti per la loro sottigliezza anche nelle circostanze più ordinarie.

Ad ogni modo, si capisce che è un contenuto super pubblicizzato e pensato ad hoc: di fatto, qualsiasi fotografo qualificato che sia abbastanza bravo può quasi certamente scattare splendide foto con la propria attrezzatura.

Ma introducendo una variabile comune (l’hardware dell’S21 Ultra, nel bene e nel male), lo spettacolo può teoricamente riguardare chi può utilizzare quello specifico strumento al meglio con cose come la messa in scena, l’illuminazione e il montaggio; simile a come i programmi di cucina tendono a far lavorare i concorrenti entro i limiti del piatto o degli ingredienti della settimana, piuttosto che fare semplicemente la cosa che si sentono più a loro agio a preparare.

Scopriremo di più quando Exposure arriverà su Hulu il 26 aprile.

Samsung

Elettronica