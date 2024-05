Il rasoio elettrico e IMPERMEABILE di Philips precipita a 37€!

Finalmente potrai dire addio ai vari rasoi che utilizzi per gestire i peli corporei. Con Philips Bodygroom Series 3000 avrai tutto in un unico dispositivo. E ti farà piacere che il prezzo originale di 49,99€, crolla ad appena 37,99€ con l’offerta a tempo di Amazon!

Tutte le caratteristiche del rasoio elettrico Philips

Il Bodygroom Series 3000 di Philips è dotato di una testina di rasatura con un’impostazione di lunghezza fissa di 3 mm, che lo rende ideale per radere e rifinire diverse aree del corpo, come schiena, spalle, torace, addome, ascelle, braccia, inguine e gambe, prima di passare a una rasatura completa. Le punte arrotondate e la lamina ipoallergenica sono delicatissimi sulla pelle, anche nelle aree più sensibili, il ché riduce al minimo il rischio di irritazioni e tagli.

Un altro vantaggio del Bodygroom Series 3000 è che è impermeabile al 100%, il che significa che puoi utilizzarlo sia sotto la doccia che a secco, a seconda delle tue preferenze. Questa caratteristica lo rende estremamente versatile e comodo da usare in qualsiasi situazione.

E la batteria ricaricabile di queto rasoio offre fino a 50 minuti di autonomia con una singola ricarica, permettendoti di completare la rasatura senza interruzioni. Questa lunga durata della batteria è particolarmente utile per sessioni di rasatura più lunghe o per l’utilizzo durante i viaggi. Inoltre, è facile da pulire: basta sciacquarlo sotto l’acqua corrente per mantenerlo sempre in condizioni ottimali. Tutto questo ti consente di risparmiare tempo e di prolungare la durata del tuo dispositivo, evitando che si danneggi.

Migliora la tua grooming routine con il rasoio elettrico Philips Bodygroom Series 3000 a soli 37,99€, al posti dei classici 49,99€!