Il rasoio elettrico di Xiaomi è in sconto super su Amazon ed è il migliore affare che puoi fare oggi. Un modello top di gamma, con display e batteria integrata, adesso a prezzo ridicolo. Lo porti a casa ad appena 32,99€ e godi anche di spedizioni super rapide e gratis.

Xiaomi: il rasoio elettrico è un portento e costa pochissimo

Un prodotto di design, che impreziosisce il tuo kit di bellezza personale. Studiato per offrire il meglio, e costruito con materiali di qualità, è pensato per permetterti la rasatura bagnata o secca. La certificazione IPX7 impedirà che il dispositivo possa rovinarsi se a contatto con l'acqua.

Decidi come usarlo, anche in base al tempo a disposizione. Le lame in acciaio non arrugginiranno e ti garantiranno eccezionali risultati in qualsiasi contesto. La batteria a lunga durata puoi ricaricarla velocemente grazie alla porta USB e al cavo di ricarica in dotazione. Sul display puoi controllare tutte le informazioni che ti servono, inclusa l'autonomia residua. In kit ricevi anche la spazzolina per eseguire rapidamente la manutenzione del prodotto, eliminano i residui di rasatura.

Insomma, lo Xiaomi Mi Electric Shaver S500 è un rasoio elettrico top di gamma che di certo non passa inosservato. Adesso di interessante c'è anche l'ottimo prezzo, praticato direttamente su Amazon: completa velocemente l'ordine per portarlo a casa a 32,99€ con spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

