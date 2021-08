Se hai sempre desiderato avere un purificatore d'aria in casa non puoi non conoscere quello di Xiaomi. La versione 3C è attualmente in promozione su Amazon, infatti se la acquisti subito la paghi solamente 99,99€ risparmiando circa una cinquantina di euro.

La ricevi a casa tua gratuitamente e velocemente.

Purificatore d'aria Xiaomi: un vero portento

Il Xiaomi Mi Air Purifier è un prodotto conosciuto in tutto il mondo. Infatti ad averlo di acquistato sono numerosissimi, gli stessi lo consigliano spassionatamente. Dalle dimensioni adatte per un contesto famigliare, rende l'aria del tuo appartamento immediatamente più sana e perfette se in casa c'è un soggetto allergico.

Vivere in città non è affatto semplice, ma con questo acquisto risolvi grandi problemi. Il filtro HEPA, infatti, è in grado di eliminare il 99,97% delle sostanze nocive nel'aria per permetterti di avere della purezza portata di polmoni.

Lo utilizzi con i comandi fisici, sfruttando l'applicazione apposita o comandandolo vocalmente se hai assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant in casa. Ha diverse modalità di funzionamento inclusa una silenziosa adatta alla notte.

Questa variante, nello specifico, è perfetta per ambienti grandi fino a 38 metri quadrati. A tua discrezione potrai installarlo in soggiorno o in camera da letto.

I filtri di ricambio, infine, li potrai comprare comodamente da Amazon ogni qual volta ne avrai bisogno.

Acquista subito il purificatore d'aria di Xiaomi su Amazon a soli 99,99€. Lo ordini e lo ricevi a casa in pochissimi giorni visto che sono attive le spedizioni Prime. Se invece sei cliente standard, le potrai avere comunque gratuite, ma ci impiegheranno qualche giorno in più.

