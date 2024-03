Il purificatore d'aria Amazon è in sconto al prezzo migliore di sempre (-22%)

Rendi l’aria di casa con il purificatore di Amazon oggi in sconto per la Festa delle Offerte di Primavera al suo minimo storico assoluto: grazie ad una riduzione del 22% puoi pagarlo soltanto 57,79 euro invece di 74,46. Subito dopo il pulsante si spieghiamo perché averne uno in casa può essere un grande vantaggio.

Purificatore d’aria Amazon in offerta: le caratteristiche

Il purificatore d’Aria di Amazon è un dispositivo innovativo progettato per migliorare la qualità dell’aria all’interno degli ambienti domestici. Dotato di filtri True HEPA e ai carboni attivi ad alta efficienza, questo purificatore è in grado di rimuovere il 99,97% di allergeni comuni come pollini, polvere e fumo, offrendoti un ambiente pulito e salutare.

Il sistema di filtraggio a 3 stadi cattura una vasta gamma di contaminanti, inclusi peli di animali domestici, umidità, odori sgradevoli e particelle di polvere di varie dimensioni. Grazie al suo design intelligente, il purificatore è in grado di coprire spazi fino a 12 m², rendendolo ideale per soggiorni, camere da letto, sale da pranzo e altro ancora.

Con un CADR (Tasso di emissione di aria pulita) di fumo pari a 100 m³/h, il purificatore Amazon Basics impiega solo 30 minuti per purificare completamente l’aria di una stanza. Inoltre, il dispositivo è dotato di un promemoria integrato per la sostituzione del filtro, garantendo che il sistema funzioni sempre al massimo delle sue capacità.

Silenziosissimo con appena 28db di rumore prodotto, è un ottimo affare che si inserisce nella Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. Acquistalo ora al minimo storico di 57,79 euro.