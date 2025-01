Il pulsante laterale di Samsung Galaxy S25 sarà riservato a Gemini

In occasione di Galaxy Unpacked, Google ha fatto una serie di annunci Gemini specifici per il lancio di Galaxy S25, il nuovo flagship di Samsung. In particolare, si è parlato del pulsante laterale, che dovrebbe servire ad avviare le estensioni legate all’Intelligenza Artificiale di Mountain View.

Bixby rimpiazzato da Gemini

Estensioni che erano state anticipate nei giorni scorsi e che ora sono pronte a debuttare con Samsung Galaxy S25 per quattro app: calendario, note, reminder e orologio. Le diverse richieste e azioni, ad esempio impostare sveglie o cercare eventi nelle vicinanze, potranno essere avanzate tramite prompt, che verrà gestito da Gemini tramite, appunto, le apposite estensioni.

Nella serie Galaxy S25 sarà ancora più semplice attivarle: basterà tenere premuto a lungo il pulsante laterale per avviare Gemini, che si aprirà in sovrapposizione sullo schermo, e iniziare a parlare. La novità non sta nel gesto in sé, che è già presente sui dispositivi Pixel, ma nel fatto che – storicamente – Samsung riservava quel gesto al suo assistente Bixby, ora rimpiazzato dal chatbot di Google.

I nuovi flagship saranno compatibili anche con Gemini Live e a breve sarà disponibile, anche sui modelli S24, una funzionalità già presente su Pixel: “Talk Live about this”, ovvero la possibilità di parlare con Gemini Live di un’immagine, di un file o di un video YouTube specifico. Durante l’evento non si è parlato nello specifico del nuovo overlay e del design della homepage, ma è già presente nelle grafiche mostrate.

Dando uno sguardo al futuro, i possessori di Galaxy S25 e Google Pixel possono aspettarsi di ricevere l’accesso anche a Project Astra, che consentirà loro di fare domande su ciò che viene visualizzato sullo schermo e anche di catturare video in diretta. La data di lancio non è stata specificata, se non per un generico “nei prossimi mesi”.