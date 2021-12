Il problema delle notifiche di esposizione, secondo Apple

Il responsabile del sistema delle notifiche di esposizione al CoVid-19 di Apple descrive le frustrazioni nel trattare con il governo degli Stati Uniti; dice che è necessaria un'app federale.

Il dirigente che era il responsabile delle notifiche di esposizione di Apple quando ha diretto le iniziative sanitarie strategiche dell'azienda ha descritto le sue frustrazioni nel tentativo di persuadere i governi ad adottare la tecnologia.

Dice che la situazione negli Stati Uniti è stata un disastro e che occorreva creare un'app di notifica dell'esposizione federale. Myoung Cha era il capo delle iniziative strategiche per la salute di Apple al momento della creazione dell'API di notifica dell'esposizione congiunta Apple/Google. Ha twittato le sue esperienze, dicendo che è stato uno dei progetti più entusiasmanti a cui abbia mai lavorato, ma che è stato enormemente frustrante cercare di convincere i governi e gli stati statunitensi ad adottarlo:

È sempre stata una sfida convincere qualcuno che era “buono come” il tracciamento dei contatti, il che era come chiedere se un'e-mail vale quanto un bel biglietto di auguri. Ovviamente non sono la stessa cosa, ma posso inviare una bella e-card istantaneamente a 100 persone per ottenere per lo più lo stesso risultato.

Il più grande respingimento che abbiamo ottenuto è stato il motivo per cui non avremmo permesso ai governi di tutto il mondo di utilizzare l'API per raccogliere una tonnellata di dati sugli utenti che avevano aderito poiché la traccia dei contatti tradizionale forniva informazioni più precise su chi era stato esposto al caso indice.

La nostra risposta ovviamente è stata quella di proteggere la privacy degli utenti poiché l'identità e il luogo in cui si trovano tutti i tuoi amici potrebbero essere risucchiati da un attore del malgoverno con un design più centralizzato per costruire un grafico sociale di tutti gli utenti con la pandemia come giustificazione.

“Fidati di noi, il governo siamo noi” è stato spesso il respingimento. Ma ovviamente, questa non era una preoccupazione teorica, ma qualcosa che è effettivamente accaduto sia a Singapore che in Australia con sistemi che non hanno adottato il nostro approccio di tutela della privacy.