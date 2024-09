Il primo trailer del film di Minecraft è adesso disponibile

È arrivato oggi il primo atteso teaser trailer del film di Minecraft, la pellicola live action ispirata all’omonima serie di videogiochi che sarà disponibile nelle sale cinematografiche di tutto il mondo dal 2 aprile 2025. Puoi vederlo tramite il player qui sotto con sottotitoli in italiano.

Il film di Minecraft è diretto da Jared Hess, conosciuto per Napoleon Dynamite e Nacho Libro. Il cast comprende, tra gli altri, Jack Black, Jason Momoa, Emma Myers, Danielle Brooks e Sebastian Eugene Hansen. La sinossi ufficiali ci racconta di cosa parlerà il film:

Benvenuti nel mondo di Minecraft, dove la creatività non ti aiuta solo a creare, ma è essenziale per la sopravvivenza! Quattro disadattati, Garrett “The Garbage Man” Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) e Dawn (Brooks), si ritrovano alle prese con problemi ordinari quando vengono improvvisamente trascinati attraverso un misterioso portale nell’Overworld: un bizzarro paese delle meraviglie cubico che prospera grazie all’immaginazione.

Per tornare a casa dovranno dominare questo mondo (e proteggerlo anche da cose malvagie come Piglins e Zombies) mentre intraprendono una missione magica con un artigiano esperto e inaspettato, Steve (Black). Insieme, la loro avventura sfiderà tutti e cinque a essere audaci e a riconnettersi con le qualità che rendono ognuno di loro unicamente creativo… le stesse abilità di cui hanno bisogno per prosperare di nuovo nel mondo reale