Offerte Esclusive Prime su Amazon: smart TV Samsung da 43" a prezzo WOW

Il Prime Day parte in quarta con una strepitosa offerta di Amazon per la bellissima smart TV Samsung da 43″ a risoluzione Ultra HD 4K. In occasione della due giorni di sconti pazzi, infatti, hai l’opportunità di mettere nel carrello una tra le migliori smart TV del momento a un prezzo molto conveniente.

Ad appena 299€ con uno sconto del 38%, infatti, fino alle 23:59 del 12 ottobre puoi sfruttare un calo di prezzo di 180€ per mettere le mani su un prodotto che ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

38% di sconto su Amazon per la stupenda smart TV Samsung da 43″, che offerta

Realizzata con materiali di buon livello e con cornici super sottili per assicurarti un’esperienza visiva senza paragoni e soprattutto senza disturbo, la smart TV di Samsung è molto apprezzata per la presenza del processore Crystal 4K che ti garantisce sempre una perfetta calibrazione dei colori per dettagli super fedeli.

Oltre ad essere compatibile con Alexa per controllare i dispositivi per la smart home semplicemente con la tua voce, la televisione di Samsung incorpora anche il Motion Xcelerator Turbo per il gaming senza compromessi e anche l’Adaptive Sound per una qualità audio eccellente e perfettamente ottimizzata in base a quello che stai guardando.

Insomma, adesso è il momento giusto per mettere nel carrello la strepitosa smart TV del colosso sudcoreano per pagarla davvero una sciocchezza con il 38% di sconto. L’occasione è disponibile fino alle 23:59 del 12 ottobre con tanto di consegna rapida in 1 giorno e senza costi extra di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.