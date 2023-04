Il premi bottone smart fa IMPAZZIRE il Web: da provare (solo 26€ su Amazon)

Ci sono oggetti o sistemi della casa che sembrano impossibili da rendere intelligenti. Ad esempio, qualsiasi cosa che si accende premendo fissamente un tasto: come fare, in questi casi? Non si può! E invece si, grazie a genialate come questo gadget è possibile. Fingerbot Plus è un premi bottone, letteralmente: tu puoi dargli il comando tramite applicazione per smartphone, o assistenti vocali, e si occuperà di pigiare fisicamente il tasto al tuo posto.

Perfetto per macchine del caffè, interruttori a parete, ventilatori, qualsiasi cosa si accenda unicamente premendo il suo specifico tasto. Facilissimo da posizionare e configurare, è un prodotto pazzesco. La cosa assurda è che costa anche poco e si può trovare su Amazon. In questo momento è addirittura in promozione: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine adesso per averlo a 26€ circa appena con spedizioni assolutamente gratuite, garantite in pochi giorni.

Un gadget come questo supera una barriera che, per cerca di rendere intelligente tutta la propria abitazione, può sembrare impossibile da superare. La pressione fisica di un tasto non è cosa semplice da rendere smart, ma con questo assurdo accessorio è possibile. Potrebbe addirittura accendere la stufa a pellet o lo scaldabagno, così da permetterti di trovare tutto pronto quando rientri a casa. Infatti, puoi utilizzarlo in Bluetooth (solo tramite smartphone) oppure abbinarlo a un hub da pochi euro (come questo) e sfruttarne il potenziale al massimo, grazie all’accesso a Internet.

Già, perché il bello è proprio questo: puoi gestire tutto tramite applicazione per smartphone oppure usando la voce, grazie alla piena compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Home! Funziona tramite batteria CR2 a lunghissima durata e la prima è inclusa nel kit! Nessun cavo quindi ed è proprio questo che lo rende facilissimo da installare.

Non perdere l’occasione di provare questo assurdo gadget. Il premi bottone smart è attualmente in sconto su Amazon e puoi accaparrartelo a 26€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo finché è disponibile, lo ricevi con spedizioni assolutamente gratuite. Sii veloce, l’ambito accessorio è disponibile in quantità limitata!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.