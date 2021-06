Non tutti i power bank sono uguali. Non tutti sono potenti allo stesso modo. Non tutti sono super compatti. Il nuovo modello di Xiaomi by Redmi entra a gamba tesa nel mercato e ti propone un ottimo compromesso fra potenza, portabilità e capienza. In più, adesso ti offre anche un prezzo irrinunciabile, direttamente su Amazon: 14,99€ con spedizioni rapide e gratis.

Xiaomi: power bank in super offerta su Amazon

Compatto, ma comunque con un bel design molto sobrio. Un solo dispositivo, ma 4 porte a disposizione. Le prime due (USB C e microUSB) sono dedicate alla ricarica del prodotto stesso: scegli tu come ricaricarlo.

Le altre due – entrambe USB A – sono perfette per ricaricare a buona velocità fino a due dispositivi contemporaneamente. Assolutamente non male, se consideri che a disposizione hai 10.000 mAh in pochissimo spazio.

In vacanza o a lavoro: non dovrai più preoccuparti né dello smartphone che si scarica né dell'ingombro del power bank. Questa è la soluzione che mette tutti d'accordo. Del resto, per il quotidiano, a cosa ti servono 30.000 mAh di batteria esterna? A parte rare eccezioni, un buon prodotto da 10.000 mAh (che siano però reali!) è più che sufficiente.

Ecco perché questo power bank di Xiaomi (by Redmi) è la soluzione perfetta: spendi poco, ottieni un ottimo prodotto perfetto per le esigenze quotidiane. In più, lo prendi direttamente da Amazon con spedizioni rapide e gratis: più comodo di così! Ti è piaciuta questa chicca? Le altre le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

