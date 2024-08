Il POWER BANK perfetto per Apple costa solo 14€ con lo sconto Amazon!

Caricare il proprio iPhone, l’iPad e l’Apple Watch, tutti nello stesso momento: con il power bank VEGER è possibile! E, grazie al coupon del 40%, lo pagherai appena 14,99€!

Tutte le caratteristiche del power bank

Grazie alla tecnologia PD 20W, il power bank di VEGER ricaricherà il tuo iPhone al 60% in soli 30 minuti. Inoltre, la ricarica intelligente adatta la corrente in base al tuo dispositivo, garantendo la massima sicurezza e velocità!

E con il suo essere tutto in uno, questo power bank integra un cavo Lightning per iPhone, iPad e supporta la ricarica wireless per Apple Watch. Con un solo dispositivo, tutte le tue esigenze di ricarica saranno soddisfatte, rendendo la tua vita molto più organizzata. Inoltre, le sue 3 porte di uscita e 2 di ingresso, ti permettono di caricare contemporaneamente più dispositivi come smartphone, tablet, smartwatch e cuffie Bluetooth.

La cosa sorprendente e che tutto questo è contenuto in una scocca dalle dimensioni super-compatte. In altre parole, lo potrai mettere in tasca o in borsa e avrai sempre delle cariche extra a disposizione!

Parlando di dati tecnici, la sua batteria da 5000mAh offre diverse ore di autonomia aggiuntiva per i tuoi dispositivi. E il suo display digitale ti permette di tenere sempre sotto controllo il livello di carica del tuo power bank grazie al pratico display LED, assicurandoti di sapere sempre quanta energia ti rimane.

Questo power bank è davvero incredibile e, grazie al coupon del 40% (che dovrai cliccare), lo paghi solo 14,99€ al posto dei classici 24,99€ di listino!