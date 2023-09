Il Power Bank DEFINITIVO per iPhone è in offerta su Amazon: sì, c'è anche il MagSafe

Oggi Amazon propone un power bank con ricarica MagSafe per iPhone di ultima generazione ad un prezzo decisamente interessante. Questo prodotto della Baseus è una soluzione avanzata per chi cerca una ricarica senza sforzo e conveniente per il proprio iPhone serie 15/14/13/12. Con funzionalità di ricarica wireless magnetica, questo power bank unisce praticità e innovazione in un unico dispositivo.

Al momento, su Amazon, il Baseus Magnetico Power Bank è disponibile con uno sconto del 17%, al prezzo speciale di 49,82€ anziché 59,99€. Inoltre, è possibile ottenere un ulteriore sconto del 15% grazie a un voucher, rendendo l’offerta ancora più allettante. Per riscattarlo dovrai semplicemente spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto: non dimenticare di farlo prima di inserirlo nel carrello.

Il Baseus Magnetico Power Bank si distingue per la sua funzione di ricarica wireless magnetica Magsafe. Basta attaccarlo al retro del vostro iPhone serie 15/14/13/12 (senza custodia o con custodia magnetica) per iniziare a ricaricare senza premere alcun pulsante di accensione. Con 7,5W di ricarica wireless per iPhone e la ricarica rapida PD da 20W con un unico cavo, è possibile caricare due dispositivi contemporaneamente.

La capacità di 10000mAh garantisce che il vostro iPhone sia pronto per l’uso durante tutta la giornata senza essere legati a una presa di corrente. I magneti integrati con forza di attrazione magnetica di 10N (2,2LB) assicurano una connessione sicura e stabile tra il power bank e il vostro iPhone.

Il Baseus Magnetico Power Bank è la scelta perfetta per chi cerca un modo conveniente e innovativo per ricaricare il proprio iPhone serie 15/14/13/12. Sfrutta questa straordinaria offerta su Amazon e acquista questo power bank magnetico a soli 49,82€ anziché 59,99€. Non perdere l’opportunità di possedere un dispositivo funzionale ed elegante per garantire la carica del tuo iPhone in ogni momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.