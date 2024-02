Il Power Bank che si ricarica col SOLE in sconto del 50% grazie al COUPON!

Il protagonista di quest’offerta è un power bank davvero particolare. Quello di OIMYE, infatti, oltre a offrire la possibilità di ricaricare il tuo smartphone in modalità wireless, potrà essere ricaricato a energia solare grazie al pannello integrato. E in questo momento lo potrai fare tuo per soli 29,99€ grazie al coupon esclusivo del 50%.

Tutte le caratteristiche del Power Bank che si ricarica a energia solare

Dotata di una batteria ai polimeri di litio ad alta capacità da 26800mAh, questo power bank ricarica il tuo iPhone più di 7 volte, garantendoti un’autonomia senza precedenti. Grazie alla tecnologia di ricarica rapida PD 20W e QC 3.0, i tuoi dispositivi saranno pronti in un batter d’occhio. Inoltre, con le porte USB-C e USB-A, puoi ricaricare fino a 4 dispositivi contemporaneamente.

Con sistemi di protezione integrati contro sovraccarico, sovratensione, sovracorrente e surriscaldamento, puoi affidarti in qualsiasi situazione, garantendo la sicurezza dei tuoi dispositivi e di te stesso. Sfrutta l’energia solare per ricaricare la tua power bank ovunque ti trovi, rendendolo compagno ideale per viaggi e avventure all’aria aperta. Contribuisci alla salvaguardia dell’ambiente con un prodotto ecosostenibile che si adatta al tuo stile di vita attivo.

Le 36 luci LED integrate con 4 modalità di illuminazione ti offrono una luce affidabile in qualsiasi situazione di scarsa visibilità. Perfette per il campeggio, l’escursionismo o in caso di emergenza, queste luci ti garantiscono una guida sicura e illuminata.

Grazie al design compatto e resistente, potrai portare il power bank con te ovunque tu vada, affrontando le sfide dell’avventura senza preoccupazioni. La pratica torcia integrata ti permette di trovare la tua strada anche al buio, assicurando la tua sicurezza in ogni situazione.

Questo power bank è super completo. Pagalo solo 29,99€ grazie al coupon del 50%!

