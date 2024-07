Il potentissimo FRULLATORE da 1200w crolla del -33% su Amazon!

Piccolo e incredibilmente potente: sono questi gli aggettivi che useremo per descrivere il protagonista di questo sconto. Nutribullet Pro 1200 è “IL” frullatore in grado di realizzare qualsiasi cosa tu abbia in mente, proprio grazie alla potenza di 1200w. E mentre di listino costa 149,90€, con l’offerta Amazon lo potrai portare a casa per soli 99,99€!

Tutte le caratteristiche del frullatore

La potenza del motore da 1200 Watt garantisce una frantumazione rapida ed efficace di qualsiasi ingrediente, anche i più duri come frutta secca, ghiaccio e semi. Inoltre, lame a 4 punte, dotate della tecnologia Nutrient Extraction, permettono di estrarre il massimo dei nutrienti dagli alimenti, preservando vitamine e minerali essenziali per il benessere del corpo.

E con i due bicchieri BPA-free da 700ml e 900ml, realizzati in plastica senza BPA, potrai preparare e portare con te frullati di diverse dimensioni. I loro coperchi To-Go, infatti, consentendo di conservare questi ultimi senza rinunciare alla freschezza e alla qualità delle tue preparazioni.

Le numerose funzioni di questo frullatore ti permetteranno di salse deliziose e genuine per accompagnare i tuoi piatti, e per tritare erbe aromatiche, spezie, frutta secca e molto altro, rendendo ogni preparazione semplice e veloce.

E con il suo sistema one-touch, basta inserire gli ingredienti nel bicchiere, avvitare il coperchio e premere il pulsante per iniziare a frullare. Anche la pulizia è semplice e veloce, poiché i componenti del frullatore sono lavabili in lavastoviglie, garantendo igiene e praticità in ogni utilizzo.

Trita qualsiasi cosa: Frutta secca, ghiaccio, verdure, spezie… Nutribullet Pro 1200 non teme nulla. Prendilo ora che costa solamente 99,99€ grazie allo sconto del -33%!