Il portafogli SMART di Guggiari torna a 13€, ma solo per poche ore

Quella che stai per scoprire è un’offerta a tempo limitato, valida fino alle 23.59 del 6 giugno. L’amato e apprezzato portafogli smart di Guggiari, con tecnologia di protezione delle tue carte di credito, torna in gran sconto su Amazon, ma solo per una manciata di ore.

Bello, super compatto, ma anche super capiente. L’edizione in sconto è quella in pelle sintetica, più elegante e sobria. Per accaparrartelo, se ancora disponibile, completa l’ordine al volo. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Portafogli smart di Guggiari: è il momento di averlo

Una soluzione super pratica anche per l’estate perché occupa molto meno spazio rispetto a un prodotto normale. Banconote e carte di credito ben sistemate all’interno e poco ingombro. Potrai tenerlo nella tasca posteriore senza remore: grazie alla tecnologia di blocco RFID, che di fatto rende inaccessibili i chip NFC – utili per i pagamenti contactless – a malintenzionati.

Un prodotto di design, quindi, che è anche un bel concentrato di tecnologia. Stile italiano e prezzo super appetitoso su Amazon adesso. Il momento di portarlo a casa a prezzo ancora più basso del solito è adesso, ma proprio adesso perché è un’offerta lampo: completa l’ordine al volo e accaparrati il portafogli smart di Guggiari a 13€ circa appena da Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.