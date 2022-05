Il portafogli intelligente di Guggiari a 12€ è DA AVERE (Amazon)

Il portafogli intelligente di Guggiari è in gran sconto su Amazon ed è per questo che è assolutamente da provare. Si tratta di un modello slim a minimo ingombro e massima capienza, ma non è solo per questo che lo apprezzerai. Infatti, integra la tecnologia “RFID Protection“, che protegge le tue carte di credito mentre sei in giro. Puoi tranquillamente tenerlo nella tasca posteriore del portafogli, senza rischiare problemi.

Adesso, questo interessante gadget dal design italiano è in sconto a 12€ circa appena ed è per questo che è assolutamente da provare. Per approfittarne, completa l’ordine al volo, prima che promozione finisca. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Portafogli intelligente: gadget mai più senza in sconto su Amazon

Il modello proposto è in microfibra, quindi super morbido, ma allo stesso tempo molto resistente. Puoi lavarlo senza problemi e ti stupirai nello scoprire quanto, seppur di dimensioni compatte, sia capiente.

Banconote e fino a 12 tessere e carte di credito: tutto perfettamente in ordine e al sicuro. C’è persino un supporto per le chiavi, se vuoi agganciarle. Per finire, come sottovalutare il bellissimo design italiano di questo gioiellino: è proprio bello da vedere!

Il momento di farti un regalo sfizioso e utile è adesso. Scegli il portafogli intelligente di Guggiari e pagalo pochissimo su Amazon: completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 12€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.