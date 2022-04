Il più piccolo di casa Amazon torna in OFFERTA: flexa con Alexa

Il dispositivo più piccolo di Amazon, Echo Flex, torna in promozione ed è la tua occasione di agire. Se l’ultima volta ci hai pensato troppo, ecco che puoi rimediare alla tua lentezza con una nuova chance. La promozione ora in corso ti offre praticamente uno sconto importante.

Infatti apri la pagina ed ecco che hai l’occasione di rendere tuo questo mini dispositivo intelligente a soli 14,99€. A cosa ti serve? Ora te lo svelo.

Prima, però, tieni a mente che se hai Prime attivo sul tuo account le spedizioni sono completamente gratuite su tutto il territorio italiano.

Echo Flex: il dispositivo che volevi e che Amazon ti offre

Nonostante possa sembrare un po’ il più sfigatello, in realtà Echo Flex è geniale perché lo metti in una stanza a tuo piacere e ti offre tutto ciò di cui è capace Alexa. Immagina: hai già un dispositivo della serie in camera o nel salotto e vuoi allargare il suo raggio d’azione, beh, con 15€ lo hai fatto.

Questo qui lo attacchi alla spina e non ha bisogno di altro per funzionare perché è autoportante. Ha una piccola cassa integrata così Alexa ti risponde a tono e ti permette di esplorare varie opzioni. Ad esempio gestisci i tuoi dispositivi intelligenti, chiedi informazioni, imposti timer e così via.

Innovazione più totale è la presenza di una porta USB nella parte inferiore a cui puoi abbinare diversi moduli che compri a parte. Ad esempio? Luce notturna e così via.

Che dirti, sembra inutile ma è forse il più intelligente della serie per diverse motivazioni.

Acquista immediatamente il tuo Echo Flex a soli 14,90€ su Amazon con lo sconto ora in corso. Lo ricevi a casa in uno o due giorni con le spedizioni gratuite riservate agli abbonati Prime.