Il pieno di ENERGIA con Supradyn, 60 bustine in offerta su Amazon

Fai il carico di energia per affrontare queste giornate di caldo senza neanche un cedimento. Una bustina di Supradyn Magnesio e Potassio al giorno fa sicuramente la differenza, soprattutto in questo periodo molto afoso in cui sudare e accusare il caldo torrido è quasi inevitabile.

Approfitta immediatamente dello sconto su Amazon grazie a prime Day 2024 per portare a casa la tua confezione da 60 bustine effervescenti senza zucchero ad appena 14,45€. Una vera offerta, aggiungila al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Se non sei ancora cliente Prime, attiva la prova dei 30 giorni in un click.

Supradyn Magnesio e Potassio, la tua soluzione contro il caldo torrido

Sudare in estate è praticamente nella nostra natura italiana. Di questi tempi, con le temperature che sono aumentate a dismisura, avere un aiuto consistente come un integratore di magnesio e potassio non è da sottovalutare.

Anche se il nome stesso, Supradyn Magnesio e Potassio, ti potrebbe far pensare che sono queste le uniche componenti dell’integratore, in realtà Devi sapere che al suo interno ci sono varie vitamine e sali minerali che aiutano ad affrontare non solo la stanchezza ma a reintegrare le energie dopo aver praticato lo sport.

Le bustine sono 60, sono e effervescenti ed hanno un gusto di arancia. Ti sembrerà di bere proprio quelle note bibite che trovi al supermercato. Sono naturalmente prive di lattosio, senza glutine e senza zucchero per offrirti soltanto ciò di cui hai bisogno e niente più.

Non perdere un secondo in più ma rimettiti subito in sesto con la tua confezione di Supradyn Magnesio e Potassio ora in offerta su Amazon ad appena 14,45€ grazie al Prime Day 2024.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Se non sei ancora cliente Prime, attiva la prova dei 30 giorni in un click.