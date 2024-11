Il Philips HomeRun Serie 3000 è uno dei migliori robot da prendere con il Black Friday

Il Philips HomeRun Serie 3000 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti progettato per offrire una pulizia efficiente e automatizzata della casa. Attualmente disponibile su Amazon Italia al prezzo scontato di 199,99€, con una riduzione del 60% rispetto al prezzo originale. Un’ottima occasione per avere una soluzione completa per semplificare le pulizie di casa.

Questo robot è dotato di una potenza di aspirazione fino a 4000 Pa, più che sufficienti per rimuovere efficacemente polvere, briciole e peli di animali domestici. La navigazione laser a 360° (LiDAR) consente una mappatura precisa dell’ambiente, garantendo una copertura completa delle superfici senza tralasciare alcun punto. L’autonomia della batteria è estremamente buona: raggiunge i 200 minuti, che è ampiamente sufficiente per pulire aree estese fino a 185 m² con una sola carica.

L’HomeRun Serie 3000 è in grado di aspirare e lavare contemporaneamente, offrendo una pulizia approfondita dei pavimenti. La funzione di rilevamento dei tappeti consente al robot di aumentare automaticamente la potenza di aspirazione quando necessario, assicurando una pulizia efficace anche su superfici diverse.

La gestione del dispositivo è facilitata dall’app HomeRun, compatibile con dispositivi Android e iOS, che permette di programmare le sessioni di pulizia, monitorare i progressi e personalizzare le impostazioni in base alle proprie esigenze.

Un'ottima opportunità per dotarsi di un robot aspirapolvere e lavapavimenti di alta qualità a un prezzo competitivo.