Il OnePlus 9 Pro è in offerta ad un ottimo prezzo: maxi-sconto del 35%

Il OnePlus 9 Pro è un’eccellente soluzione di fascia premium e oggi può essere tuo a solamente 649€, grazie ad un robusto sconto del 35%!

La fotocamera principale da 48MP, insieme a un ultra-grandangolare da 50MP, un teleobiettivo e un sensore monocromatico, offre prestazioni fotografiche superiori, con una calibrazione del colore naturale che eleva le tue foto a nuovi livelli di qualità. L’intero comparto fotografico è stato realizzato in collaborazione con Hasselblad (sì, lo stesso produttore dell’attrezzatura usata dalla NASA nella missione Apollo 11).

La possibilità di registrare video in 8K e di realizzare slow-motion a 4K 120fps ti permette di catturare momenti con una nitidezza e una fluidità eccezionali.

Il display Fluid 2.0 del OnePlus 9 Pro 5G è un altro punto di forza. Il suo ampio schermo Smart AMOLED da 6,7 pollici, dotato di tecnologia LTPO, garantisce un consumo energetico ridotto del 50% pur offrendo un’esperienza visiva fluida a 120Hz, rendendolo ideale per gaming, streaming video e navigazione.

La batteria da 4500 mAh supporta la Warp Charge 65T e la Warp Charge Wireless 50, che rappresentano le tecnologie di ricarica più veloci di OnePlus fino ad oggi, consentendo di ottenere l’energia necessaria per un’intera giornata in soli 15 minuti di carica, e di raggiungere il 70% di carica in soli 30 minuti con la carica wireless.

Alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 888 5G, il OnePlus 9 Pro 5G vanta prestazioni complessive migliorate del 25% rispetto al suo predecessore, garantendo un’esperienza utente fluida e reattiva, che sia per l’uso quotidiano o per attività più esigenti come il gaming.

Inoltre, con OxygenOS 11, offre un’interfaccia utente intuitiva e personalizzabile, arricchendo l’esperienza d’uso con funzionalità innovative. Non farti scappare questa offerta e acquista il OnePlus 9 Pro ad un prezzo iper competivo!