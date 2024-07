Il nuovo volantino Mediaworld trabocca di offerte: guarda che sconti su smart TV

Sono tantissime le offerte che Mediaworld ha lanciato nel suo nuovo volantino “Eurogoool!", valido fino al 7 luglio, dedicato agli Europei di calcio che si stanno disputendo in Germania in queste settimane. Tantissimi prodotti tech, smartphone, tablet, ma anche elettrodomestici in sconto, anche tramite finanziamento su misura con pagamento a rate. In più, i membri di Mediaworld Club possono ricevere un punto per ogni euro speso, che possono essere convertiti a loro volta in coupon sconto per i prossimi acquisti.

Le migliori offerte del volantino Mediaworld

Ecco il volantino Mediaworld, valido dall’1 al 7 luglio, sfogliabile:

Tra le principali offerte di questo volantino Mediaworld, segnaliamo la doppietta Samsung Galaxy S24 e S23 rispettivamente a 649 e 699 euro, entrambi ottimi dispositivi, il notebook HP con 16 GB di RAM e IntelCore i5 a 599 euro, smart TV Panasonic 43" con risoluzione 4K a soli 299 euro, mentre in vista delle vacanze un ottimo acquisto è l’action cam GoPro Hero 11 a soli 299 euro.

Ricordiamo che le promozioni e gli sconti Mediaworld a volantino sono disponibili fino al 7 luglio, anche con pagamento a rate. In più, i membri Mediaworld Club ricevono un punto per ogni euro speso, da convertire in coupon: con 450 punti si ottiene uno sconto di 5 euro, mentre con 3000 punti di ben 50 euro.