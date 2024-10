Il nuovo volantino Lidl Parkside è ricco di attrezzi fai da te: tutte le offerte

Torna, con il nuovo volantino Lidl, anche l’offerta fai da te di alta qualità a marchio Parkside. In questo volantino, che sarà valido da lunedì 21 a domenica 27 ottobre, sono presenti numerose proposte che riguardano soprattutto attrezzatura, come trapani, seghetti, smerigliatrici e molto altro.

Le migliori offerte Parkside della settimana

Tra le proposte più interessanti, segnaliamo il bidone aspiracenere a 49 euro, ottimo per chi ha un camino in casa, il seghetto a pendolo ricaricabile a 39,99 euro, la smerigliatrice mouse ricaricabile 3 in 1 a 59 euro, la sega circolare ricaricabile a 49 euro e la pistola termica ricaricabile a 19,99 euro. Per i prodotti che ne usufruiscono, in offerta anche la batteria 2 Ah con caricabatterie a 24,99 euro.

Altri utensili a ottimo prezzo sono la smerigliatrice angolare a 19,99 euro (disponibile il set accessori a 3,99 euro oppure a 7,98 euro in promo 3×2), l’elettroutensile multiuso a 24,99 euro (con relativi accessori a 2,49 euro) e la stazione di saldatura a 14,99 euro. Piccoli prezzi per la pistola per colla a caldo a 3,99 euro, il cacciavite di precisione elettronico a 12,99 euro e il set cacciavite a cricco o cacciaviti a 2,99 euro.

Per l’abbigliamento, Parkside propone giacca da lavoro a 24,99 euro, maglione in pile a 9,99 euro, scarpe antinfortunistiche a 19,99 euro e due paia di calze a 3,49 euro.

Sfoglia il volantino Lidl Parkside:

Immagini

Il volantino Lidl è valido dal 21 al 27 ottobre, tuttavia alcuni prodotti della sezione Parkside saranno disponibili soltanto a partire da giovedì 24 ottobre. Come sempre, nei punti vendita del marchio, distribuiti in tutta Italia.