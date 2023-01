Il nuovo speaker Tronsmart Halo 100 è una BOMBA: prezzo assurdo al lancio

Halo 100 è il nuovissimo speaker wireless di Tronsmart. Un prodotto pazzesco, dotato di tutto quello che occorre per ascoltare la tua musica preferita praticamente ovunque desideri. Infatti, è dotato di Bluetooth 5.3, di batteria integrata ricaricabile che ti garantisce fino a 18 ore di autonomia energetica e anche di resistenza al contatto accidentale con l’acqua.

Con una potenza complessiva arriva a 60W, potrai godere di un volume altissimo e di un suono spettacolare. Grazie al sistema di illuminazione LED, potrai creare l’atmosfera perfetta in qualsiasi momento. A disposizione hai 5 modalità di luce differenti fra le quali scegliere.

Un prodotto super premium, che in promo lancio puoi accaparrarti a prezzo pazzesco. Infatti, grazie alla promo lancio di Geekmall, puoi prenderlo a 99,99€ con spedizioni assolutamente gratuite, direttamente da magazzino europeo. Per ottenere le spedizioni completamente gratis, applica il codice “Q9EHN263”. Sii rapido però, perché si tratta di un promo a tempo limitatissimo.

Tronsmart Halo 100: il nuovo speaker in promo lancio

Un prodotto di qualità eccezionale, in grado di offrirti una qualità audio eccezionale. Bassi eccellenti grazie woofer integrato mentre 1 tweeter e 2 mid tweeter ti permetteranno di godere di alti eccezionali. Unendo a questo una straordinaria potenza da 60W, il risultato è un suono eccellente e un volume altissimo.

Carica la sua enorme batteria, prendilo per la maniglia integrata sulla parte alta e portalo in giro. Potrai ascoltare i tuoi brani preferiti ovunque desideri. Se vuoi ottenere ancora di più, scegli la modalità di illuminazione che preferisci e crea l’atmosfera perfetta in qualsiasi momento. Grazie alla modalità “TWS”, puoi decidere di abbinare due speaker insieme per ottenere un suono stereo pazzesco.

Tronsmart Halo 100 non è solo uno speaker wireless di qualità super premium, è un vero e proprio sistema di intrattenimento portatile di altissima qualità. Prendilo adesso in promo lancio da Geekmall a 99€ appena: completa l’ordine adesso per accaparrartelo. Le spedizioni sono assolutamente gratuite e anche super rapide, direttamente da magazzino europeo: per ottenerle, ricordati di applicare il codice “Q9EHN263” prima di completare l’ordine.

