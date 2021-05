Secondo quanto si apprende, riparare il nuovo telecomando Siri Remote della Apple TV 4K è più difficile che svitarlo. Vabbè, si sapeva ciò, ma sembra proprio che Apple, azienda nota per rendere i suoi prodotti difficili da riparare, ci ha fornito un vero grattacapo.

Siri Remote: il telecomando più difficile da riparare di sempre

Gli esperti di iFixit hanno demolito il telecomando della Apple TV 4K di seconda generazione, il cosiddetto “Siri Remote“, che viene fornito con l'ultimo set up box rilasciato dal colosso di Cupertino. Hanno scoperto che le due viti poste all'esterno del telecomando… non fanno assolutamente nulla. In altre parole, non aspettatevi di poter riparare facilmente il vostro nuovo telecomando o di sostituire facilmente la sua batteria.

Prima di tutto, la nuova periferica di Apple presenta un involucro esterno in alluminio monopezzo, il che significa che, sebbene sia minimal e carino, questa cosa probabilmente è difficile da armeggiare in fase di “teardown“. Potreste pensare, quindi, che un paio di minuscole viti nella parte inferiore del telecomando vicino alla sua porta di ricarica offrano un facile accesso ai componenti dello stesso o alla batteria: bhè, vi sbagliereste.

Invece, lo smontaggio del video di iFixit ha indicato che la minuscola piastra che copre la porta Lightning – un altro peccato di Siri Remote, se bisogna essere onesti – di fatto, non va da nessuna parte.

Per entrare nel telecomando, i colleghi di iFixit hanno avuto bisogno di utilizzare una serie di strumenti ben specifici per far scattare i pulsanti sul telecomando, rimuovere le viti le e parti più minute, svitare il telaio interno dal guscio di alluminio, svitare la scheda logica dal lo scheletro del telecomando e, infine, far uscire la batteria da 1,52 Wh. Oh, non di meno, i cavi sono saldati insieme a quelli della porta Lightning, e questo rende le riparazioni fai-da-te ancora più difficili. Buon divertimento.

