Il nuovo set LEGO Star Wars C-3PO è già in offerta su Amazon

C’è un nuovo set LEGO Star Wars in città e questa volta riproduce uno dei personaggi più amati della serie: stiamo parlando del droide protocollare C-3PO, il fedele compagno di R2-D2 e della famiglia Skywalker, che puoi già acquistare su Amazon con un piccolo sconto che ti permette di pagarlo solo 132,99 euro invece di 139,99. Vale ogni centesimo che costa.

Set LEGO Star Wars C-3PO: le caratteristiche del set

Il set permette di costruire un modellino per adulti che riproduce fedelmente il droide C-3PO, naturalmente in stile LEGO. Il modello ha testa e braccia mobili, dandoti modo di metterlo poi nella posa che preferisci e di imitare magari quelle dei film.

La confezione include anche una minifigure di C-3PO che può essere esposta accanto al modello principale, insieme a una targa informativa che aggiunge un tocco autentico alla tua collezione. Il set è dotato inoltre di n mattoncino speciale per il 25° anniversario del marchio LEGO Star Wars, così da rendere questo pezzo da esposizione davvero unico.

Un’idea regalo fantastica per i fan della serie e per i collezionisti di modellini LEGO curati nel minimo dettaglio. Una nuova uscita che puoi acquistare subito in sconto a soli 132,99 euro su Amazon.