Il nuovo set LEGO NASA Artemis è su Amazon: prenotalo subito al MIGLIOR PREZZO

Su Amazon è arrivato il nuovo set LEGO Icons Sistema di Lancio Spaziale NASA Artemis, un modellino da costruire del celebre razzo con stadi separabili, torre di lancio e modulo Orion, che puoi prenotare adesso al prezzo minimo garantito di 259,99 euro. La consegna è prevista per gli inizi di agosto.

I dettagli sul set LEGO NASA Artemis

Parliamo di un set LEGO dedicato ad un pubblico di adulti, formato da 3601 pezzi, e che permette di costruire un razzo spaziale multistadio con dettagli mozzafiato: 2 booster a combustibile solido staccabili per un tocco di realismo, una capsula Orion NASA e una torre di lancio mobile dettagliata dotata di cavi ombelicali retrattili, supporto per razzo e ponte per l’equipaggio.

Insomma, non manca niente. Una volta completato sarà un bellissimo pezzo da esposizione, che non manca però di alcune funzioni come i booster e gli stadi del razzo che possono essere staccati proprio come un vero razzo e la torre di lancio funzionale con cavi ombelicali retrattili. La placca stampata inclusa è la ciliegina sulla torta di un set magnifico, ideale per gli appassionati di esplorazione spaziale.

Idea regalo per lei o per lui, ma forse principalmente per te stesso. Prenotandolo su Amazon ti assicuri il prezzo minimo garantito: questo significa che, se dovesse scendere da qui al lancio dell’1 agosto, lo pagherai sempre al prezzo più basso. Non farti scappare l’occasione ed effettua adesso il preorder.