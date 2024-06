Il nuovo set LEGO Harry Potter Mandragola è già in OFFERTA su Amazon (-17%)

Lanciato da pochissimo ed è andato subito in offerta su Amazon il nuovo bellissimo set LEGO a tema Harry Potter che permette di costruire una riproduzione della Mandragola, la celebre pianta urlante del Mondo Magico. Puoi acquistarlo infatti a soli 57,99 euro invece di 69,99.

Set LEGO Harry Potter Mandragola: i dettagli

Il set include una dettagliata pianta magica giocattolo della Mandragola, la prima versione LEGO del personaggio: la puoi esporre nel suo vaso costruibile oppure rimuoverla e gestirla a piacimento. Infatti, puoi posizionare le foglie come vuoi e, muovendo il petto del personaggio, si possono animare la bocca e gli arti, aggiungendo un tocco di realismo al modello.

Il vaso della Mandragola è dotato di una targhetta con il nome della pianta, così da essere perfetto praticamente per tutte le età: un giocattolo per i più piccoli, un modellino da esposizione a tema Harry Potter per i più grandi. Un set che diventa quindi un regalo adatto a tutti, sia ai più grandi che ai più piccini, per una combinazione perfetta tra gioco, costruzione e modellismo.

Non fartelo scappare, perché è una delle ultime novità firmate LEGO: acquista ora il set Mandragola in offerta su Amazon a soli 57,99 euro invece di 69,99.