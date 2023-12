Il nuovo processore TOP di MediaTek batterà lo Snapdragon di Qualcomm

Oggi apprendiamo interessantissime informazioni relative al processore di fascia alta di MediaTek prossimo al debutto. Si dice infatti che il Dimensity 9400 batterà – addirittura – lo Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm (che l’azienda svelerà a fine 2024). Lo afferma un noto insider sul web.

Oramai la battaglia sui SoC (System-on-Chips) si fa più intensa che mai; le nuove iterazioni di Qualcomm e MediaTek saranno le prime piattaforme (per Android) costruite con il nodo architettonico a 3 nanometri. Anche se manca un po’ al loro debutto, adesso possiamo farci un’idea su quanta potenza saranno in grado di sprigionare.

MediaTek: cosa sappiamo del chip di punta del 2024?

Stando a quanto afferma un insider famoso, Digital Chat Station, apprendiamo che il processore Dimensity 9400 di MediaTek surclasserà perfino il nuovo chip di Qualcomm. Non sarà come l’attuale Dimensity 9300 che è composto da quattro Cortex core ad alte prestazioni. Ci sarà sempre un core potentissimo ma non vedremo quello per l’efficienza energetica. Ciò non deve preoccupare infatti, perché l’architettura a 3 nm sarà in grado di migliorare l’efficienza termica grazie ad un nuovo sistema di fabbricazione. Non ci sono molti dettagli sulla GPU del SoC ma sicuramente MediaTek potrebbe star investendo molto sul lato CPU.

Curiosamente, apprendiamo che Vivo, noto brand di telefonia mobile, avrà un ruolo significativo nella costruzione di questo processore Dimensity 9400 e ci sarà un focus particolare sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Se desiderate un prodotto con chipset MediaTek, vogliamo consigliarvi l’ottimo Lenovo Tab M9 a soli 99,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Se siete interessati/e all’acquisto, non lasciatevelo sfuggire: c’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Correte a prenderlo se volete un prodotto best buy.

