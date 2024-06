Il nuovo LEGO Harry Potter Aragog nella Foresta è in offerta a meno di 20 euro

Su Amazon è arrivato il nuovo set LEGO Harry Potter Aragog nella Foresta: puoi acquistarlo in sconto a soli 18,99 euro e riceverlo subito a casa con la spedizione Prime. Ottima idea regalo per bambini e bambini e in generale per i fan del mondo magico.

LEGO Harry Potter Aragog nella Foresta: le caratteristiche del set

Questo set consente di costruire il ragno gigante Aragog, un personaggio iconico della saga di Harry Potter, con gambe, zanne e pedipalpi articolati, perfetto per ricreare le emozionanti scene del film: l’incontro con Harry Potter nella Foresta Proibita.

Il set include le minifigure di Harry Potter e Ron Weasley, ognuno con due espressioni facciali intercambiabili, una felice e una spaventata, insieme a due bacchette magiche e una lanterna per arricchire l’esperienza con dettagli davvero autentici.

Oltre al grande ragno, il set comprende anche una sezione della Foresta Proibita, con piante costruibili e una ragnatela, oltre a due piccoli ragnetti LEGO. Con l’app LEGO Builder è possibile vivere un’avventura intuitiva, con strumenti per salvare i progressi e visualizzare i vari modelli in 3D.

Un’idea regalo perfetta per piccoli (e grandi) fan di Harry Potter: acquistalo adesso in sconto a soli 18,99 euro.