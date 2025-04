Il nuovo iPad con A16 è già in offerta al MINIMO STORICO

Amazon ha messo in sconto al minimo storico la nuova famiglia di iPad da 11 pollici con chipset A16: oggi puoi acquistare tre colorazioni a soli 399 euro, con spedizione Prime e possibilità di attivare il pagamento a rate al checkout.

Nuovo iPad con A16: più potente e completamente rinnovato

La presenza del chipset A16 rende il nuovo iPad da 11 pollici più potente e veloce che mai: applicazioni e giochi più impegnativi scorreranno senza problemi, esaltati dal display Liquid Retina da 11 pollici perfetto per ogni genere di contenuto e compatibile con Apple Pencil.

La connettività WiFi 6 ti assicura una connessione stabile e ultrarapida, mentre la combinazione tra batteria ed efficienza energetica del chipset offre un’autonomia che arriva fino ad un giorno intero. Non manca il Touch ID integrato con cui sbloccare rapidamente il dispositivo o effettuare pagamenti sicuri, così come è presente una fotocamera frontale da 12 megapixel con tecnologia Center Stage per restare sempre al centro dell’inquadratura. La fotocamera posteriore, invece, permette di scattare foto di qualità e registrare video in 4K.

Un vero e proprio studio portatile dalle potenzialità infinite, specie se lo abbini all’utilizzo di accessori come Apple Pencil e Magic Keyboard Folio. Acquistalo adesso al minimo storico di 399 euro, anche a rate.