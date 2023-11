Il nuovo iMac con M3 è disponibile su Amazon: prenotalo subito

Da oggi è possibile prenotare anche su Amazon i nuovi iMac con processore M3 e display da 24 pollici. Il prezzo di partenza è di 1629 euro con consegna prevista il 7 novembre se prenoti prima dell’esaurimento delle scorte.

iMac 2023 con M3: le caratteristiche

Il cuore del nuovo iMac batte grazie al chip M3, la nuova generazione di processori Apple che ti regala superpoteri informatici. Che tu stia lavorando su presentazioni piene di effetti o ti stia immergendo in giochi coinvolgenti, il M3 rende ogni attività un’esperienza straordinaria. La potenza di elaborazione e la velocità sono a un nuovo livello, garantendo che tu possa fare più cose in meno tempo.

L’estetica dell’iMac è straordinaria quanto le sue prestazioni. Questo all-in-one ultra-sottile è disponibile in quattro splendidi colori, in modo da poter scegliere quello che si abbina meglio al tuo stile e all’ambiente in cui si trova. Non solo un computer, ma un vero e proprio elemento di design per ogni stanza.

Il display Retina 4,5K da 24 pollici è una meraviglia da guardare. Con 500 nit di luminosità e la capacità di supportare 1 miliardo di colori, ogni cosa che guardi sarà incredibilmente nitida e definita. Dai film alle foto, tutto apparirà con colori più brillanti e vibranti che mai. L’esperienza visiva è semplicemente spettacolare.

L’iMac è stato progettato per offrirti la migliore esperienza di videochiamata e audio. La videocamera FaceTime HD a 1080p cattura ogni dettaglio, i tre microfoni di qualità professionale garantiscono che la tua voce sia cristallina, e il sistema a sei altoparlanti con audio spaziale trasforma ogni suono in un’esperienza immersiva. Guardare film, ascoltare musica o partecipare a videochiamate non è mai stato così coinvolgente.

Nel pacchetto troverai una Magic Keyboard e un Magic Mouse in tinta con l’iMac. Questi accessori sono la ciliegina sulla torta, garantendo un’esperienza di utilizzo completa e perfetta sin dal primo momento.

Questo iMac è il tuo passaporto per il futuro della computazione. Con il chip M3 e il suo design elegante, rappresenta l’unione perfetta tra potenza e stile. Non perdere l’opportunità di prenotare il tuo iMac con M3 su Amazon e portare la tua esperienza informatica a un nuovo livello.

