Il nuovo Call of Duty uscirà in anticipo per 'colpa' di Vanguard?

Modern Warfare 2, il nuovo capitolo della serie Call of Duty che uscirà quest'anno, potrebbe arrivare in anticipo rispetto le canoniche strategie di pubblicazione di Activision.

A rivelarlo è il giornalista e insider Tom Henderson, il quale afferma di aver sentito che la data di lancio sarebbe prevista per ottobre, seguita da un grosso aggiornamento per Warzone poco dopo. L'obiettivo sarebbe quello di rimediare alle vendite deludenti di Vanguard, che non avrebbero raggiunto gli obiettivi prefissati dal publisher.

Call of Duty Modern Warfare 2, i motivi di un lancio anticipato

Va detto che Activision non sta certamente passando il periodo migliore della sua storia. Al di là delle vicende videoludiche, le gravi accuse di molestie e sessismo sul posto di lavoro hanno condizionato l'immagine dell'azienda e anche il rapporto con i principali protagonisti del settore, Sony e Microsoft su tutti.

In tutto questo, tornando a parlare di videogiochi, la gestione dell'ultimo aggiornamento di Call of Duty Warzone ha scatenato grosse polemiche da parte degli appassionati, che hanno puntato il dito verso un update che finora ha peggiorato l'esperienza di gioco rispetto al passato. La società sta provando a correre ai ripari e ha annunciato di recente una campagna di aggiornamenti volta a correggere le problematiche segnalate.

Nel mezzo, dunque, anche le vendite deludenti per Vanguard, il nuovo capitolo della serie lanciato lo scorso novembre. Talmente deludenti da spingere Activision, almeno secondo le indiscrezioni, ad anticipare le intenzioni di pubblicazione di Modern Warfare 2 al prossimo ottobre. Il gioco verrà presumibilmente presentato in estate, in occasione di uno degli eventi del periodo: l'E3 2022, anche quest'anno in formato digitale, o il Summer Game Fest.