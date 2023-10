Il nuovo bundle PS5 con Spider-Man 2 è disponibile su Amazon

Con il lancio del gioco sempre più vicino è arrivato un po’ a sorpresa su Amazon un altro bundle che include la PS5 Standard Edition e una copia di Spider-Man 2.

Questa volta la PlayStation 5 è “vanilla”, dunque non griffata dei colori e dei temi del gioco, pensata magari per chi voglia portarsi a casa la console senza personalizzazioni e una copia digitale di uno dei titoli più attesi dell’anno. Il prezzo del pre-order è di 619,99 euro con consegna prevista al D1 del 20 ottobre.

PS5 con Spider-Man 2: cosa include il bundle

Con il bundle console PlayStation 5 – Marvel’s Spider-Man 2, sarai catapultato in un mondo aperto mozzafiato che è una perfetta rappresentazione di New York City. Oscilla tra i grattacieli, arrampicati sulle pareti degli edifici e sfreccia attraverso le strade della città grazie alla fedele riproduzione di New York nel gioco.

Con la potenza di elaborazione della PS5, ogni dettaglio, ogni lucida superficie e ogni ombra sembrano incredibilmente reali. Sarai veramente immerso nell’atmosfera epica di Spider-Man.

Marvel’s Spider-Man 2 è stato ottimizzato per sfruttare al massimo le capacità della PS5. I grilletti adattivi del controller DualSense ti faranno sentire ogni movimento di Spider-Man. Sperimenta l’azione come mai prima d’ora mentre balzi tra i grattacieli, grazie al feedback aptico che reagisce alle abilità da simbionte di Peter e ai poteri bioelettrici di Miles. Sarà come se tu stesso fossi un supereroe.

New York City è il tuo playground, e ci sono innumerevoli sfide e missioni da affrontare. Con il bundle PS5 con Spider-Man, avrai accesso al gioco completo di Marvel’s Spider-Man 2 grazie al codice promozionale incluso. Questo significa che potrai immergerti completamente nella storia coinvolgente di Spider-Man, affrontando nemici epici e salvando la città da pericoli imminenti.

Questo bundle è un’opportunità straordinaria per ottenere la PS5 e un gioco eccezionale in un unico pacchetto. Consegna prevista il 20 ottobre, giorno 1 del lancio del gioco, quindi sarai uno dei primi a immergersi in questa incredibile esperienza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.