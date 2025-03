Il nuovo bundle PS5 con Astro Bot è su Amazon ad un prezzo SUPER

Oggi è in arrivo il nuovo bundle PS5 con Astro Bot: il pacchetto che include la console di ultima generazione Sony con il platform premiato come Gioco dell’Anno 2024. L’offerta è disponibile in due varianti: 399,99 euro per il modello Digital e 499,99 per il modello Standard con lettore disco.

Bundle PS5 con Astro Bot: opportunità da non perdere

Le due varianti includono quindi la console con una copia digitale di Astro Bot, il Game of The Year 2024, un fantastico platform sviluppato da Team Asobi che permette di vivere una straordinaria avventura viaggiando per 6 galassie ispirate ai videogiochi che hanno fatto la storia del marchio PlayStation. Potrai goderti un gameplay stratificato e divertente che sfrutta al meglio le caratteristiche del DualSense.

Per il resto, avrai anche una PlayStation 5 modello Slim Digital o Standard, a seconda della variante che avrai scelto, dotata di SSD da 1TB. Nel caso del modello Digital potrai acquistare il lettore disco in un secondo momento, se ne sentissi la necessità.

Un’offerta molto interessante perché, in entrambi i casi, offre un prezzo inferiore rispetto al costo di listino della PlayStation 5 Slim “liscia”, con il vantaggio di includere un gioco di recente uscita nella confezione. La disponibilità è immediata con spedizione Prime che assicura la consegna veloce.