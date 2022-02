Il nuovo Assassin's Creed tornerà alle origini della serie?

Gli Assassin's Creed a mondo aperto, come Origins, Odyssey e Valhalla, vi hanno stancato e vorreste tornare alla formula dei primissimi episodi? Ubisoft potrebbe accontentarvi presto, se le nuove indiscrezioni lanciate dal giornalista Jason Schreier su Bloomberg dovessero rivelarsi corrette. Oltre al mastodontico e misterioso progetto Infinity, la casa francese starebbe lavorando ad un nuovo episodio più piccolo e che sia tutto incentrato sullo stealth.

Assassin's Creed Rift, il gioco che riporterà la serie alle sue origini?

Fonti vicine al giornalista affermano infatti che il titolo è al momento noto come il nome in codice Rift e dovrebbe appunto abbandonare la struttura open world dei capitoli più recenti. L'obiettivo sarebbe quello di focalizzarsi interamente sull'esperienza stealth d'infiltrazione, riportando il mood dei primi capitoli della saga.

Sappiamo anche, stando a quanto riferisce Schreier, che il protagonista di questo nuovo gioco dovrebbe essere Basim, uno dei personaggi visti proprio in Valhalla. A quanto pare, il progetto sarebbe partito come una grossa espansione, prima di diventare un titolo completo che Ubisoft dovrebbe lanciare tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.

Insomma, staremo a vedere se sarà così: non sono note le piattaforme, ma pensiamo che questo nuovo Assassin's Creed sarà disponibile non solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, ma anche su PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia.