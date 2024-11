Il nuovo Apple iPhone 16 Plus è in offerta ad un prezzo imperdibile

L‘Apple iPhone 16 Plus da 128 GB, nella raffinata colorazione bianca, è attualmente disponibile su Amazon Italia al prezzo promozionale di 1.049 euro. Un prezzo strepitoso, che ti consigliamo assolutamente di non farti scappare.

Tutta la potenza del chip A18

‘iPhone 16 Plus è equipaggiato con il chip A18, un processore che rappresenta un notevole passo avanti in termini di potenza ed efficienza. Realizzato con un processo produttivo a 3 nanometri di seconda generazione, l’A18 integra una CPU a 6 core, composta da due core ad alte prestazioni e quattro core ad alta efficienza. Questa configurazione consente un incremento del 30% nelle prestazioni rispetto all’A16 Bionic, mantenendo al contempo un consumo energetico ridotto.

La GPU a 5 core dell’A18 offre un miglioramento del 40% nelle prestazioni grafiche rispetto alla generazione precedente, supportando nativamente il ray tracing con accelerazione hardware. Questa caratteristica rende l’iPhone 16 Plus ideale per il gaming e le applicazioni grafiche intensive, garantendo un’esperienza visiva fluida e realistica

Tutto questo va ad alimentare Apple Intelligence, la nuova suite di funzionalità AI che in futuro farà il suo debutto anche in Italia.

Una signora fotocamera

L’iPhone 16 Plus porta la fotografia su smartphone a un livello superiore, grazie a miglioramenti che fanno davvero la differenza. La fotocamera principale, con un sensore da 48 megapixel, è progettata per offrire una qualità d’immagine incredibile, ideale per catturare dettagli nitidi e colori vividi. Con questa risoluzione, le foto arrivano a 8000×6000 pixel, mentre i video possono essere registrati in 4K per un’esperienza visiva di altissimo livello.

Una novità molto interessante è il “Controllo fotocamera“, un tasto dedicato che trovi sul lato destro del dispositivo. Grazie a un doppio clic, puoi accedere rapidamente alla fotocamera e modificare le impostazioni principali in un attimo. Il feedback aptico di questo tasto rende l’esperienza più intuitiva e precisa: con semplici gesti, puoi navigare tra i menu, regolare lo zoom o passare da una modalità all’altra. Oltre alla fotocamera principale, l’iPhone 16 Plus è dotato di un obiettivo ultra-grandangolare, perfetto per catturare ampi paesaggi o per scatti macro dettagliati.

