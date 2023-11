Il nuovissimo Super Mario Bros. Wonder per Nintendo Switch è scontato su Amazon!

Se sei un fan di lunga data di Super Mario Bros., non puoi perderti l’occasione di vivere l’emozione del nuovo capitolo: Super Mario Bros. Wonder. Questo fantastico videogioco Nintendo, in edizione italiana e versione su scheda, è disponibile su Amazon a soli 49,99€ anziché 58,99€.

Tutte le caratteristiche di Super Mario Bros. Wonder

Un Ritorno Atteso: Super Mario Bros. Wonder rappresenta il primo nuovo capitolo della celebre serie Super Mario Bros. in oltre 10 anni. L’attesa è stata ripagata con una creazione che ribalta le aspettative e aggiunge freschezza alla mitica formula di gioco.

Rivoluzione nei Giochi 2D: Questo gioco introduce una rivoluzione nel mondo dei giochi a scorrimento orizzontale 2D grazie all’introduzione dei “fiori meraviglia”. Questi fiori trasformano il gameplay in modi imprevedibili, regalando un’esperienza di gioco mai vista prima.

Divertimento Condiviso: Con la possibilità di giocare in multiplayer locale e online, Super Mario Bros. Wonder offre serate di puro divertimento con amici e familiari. L’avventura di Mario diventa ancora più coinvolgente quando condivisa con chi ami.

Mario Elefante e molto altro: Il gioco presenta un nuovo potenziamento che trasforma Mario in un maestoso elefante, aggiungendo ulteriori dinamiche al gameplay. Oltre ai classici personaggi come Mario, Luigi, Toad e Peach, avrai anche la possibilità di impersonare Daisy e Yoshi, ampliando le opzioni di gioco.

Accessibile a Tutte le Età: grazie alla grafica 2D, Super Mario Bros. Wonder risulta facilmente approcciabile e fruibile da giocatori di tutte le età. La sua struttura classica si combina con innovazioni avvincenti, creando un’esperienza di gioco accessibile a tutti.

L’offerta su Amazon per Super Mario Bros. Wonder a 49,99€ è un’opportunità imperdibile per tutti gli amanti di Mario e dei giochi platform. Preparati a immergerti in un’avventura avvincente, ricca di sorprese e divertimento senza fine!